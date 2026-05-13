UEFA'dan Fenerbahçe'ye 10 milyon Euro ceza

Fenerbahçe’de mali gündem yeniden hareketlenirken, kulübün UEFA Finansal Sürdürülebilirlik kriterleri kapsamında yapılan incelemelerde harcama limitini aştığı iddiaları gündeme geldi. Sarı-lacivertli kulübün finansal yapısına ilişkin değerlendirmelerin sürdüğü belirtilirken, konu spor kamuoyunda tartışma yarattı.

Harcama limitleri aşıldı mı?

İddialara göre, teknik direktör Jose Mourinho’nun sözleşmesinden doğan alacaklarının yanı sıra, Kerem Aktürkoğlu transferi için UEFA ile gerçekleştirilen görüşmeler sonrası bütçeye dahil edilen maaş yükü, kulübün mali tablosunda belirleyici oldu.

Bu gelişmelerin ardından UEFA’nın, Fenerbahçe’ye yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde para cezası uygulayacağı ve kararın kesinleştiği iddia edildi.

Fenerbahçe cephesinden açıklama bekleniyor

UEFA’nın Finansal Sürdürülebilirlik kuralları kapsamında son yıllarda kulüplerin maaş bütçeleri, transfer harcamaları ve teknik ekip giderleri daha sıkı şekilde denetlenirken, limit aşımı yaşayan kulüplere para cezasının yanı sıra kadro kısıtlaması ve transfer sınırlaması gibi yaptırımlar da uygulanabiliyor. Fenerbahçe cephesinden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.