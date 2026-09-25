UEFA'dan Fenerbahçe'ye Aston Villa maçı öncesi Guendouzi müjdesi

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Bu kararla birlikte Fransız futbolcu, Fenerbahçe'nin Aston Villa ile oynayacağı karşılaşmada forma giyebilecek.

Guendouzi'nin cezasına itiraz edilmişti

Fenerbahçe, 26 Ağustos 2026 tarihinde Olympique Lyonnais ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu karşılaşmasının ardından Matteo Guendouzi hakkında verilen disiplin cezasına itiraz etmişti.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından Fransız futbolcuya 2'si ertelemeli olmak üzere toplam 4 maç men cezası verilmişti. Sarı-lacivertli kulüp, söz konusu kararı UEFA Tahkim Kurulu'na taşımıştı.

UEFA Tahkim Kurulu kararı değiştirdi

Fenerbahçe'nin yaptığı itiraz UEFA Tahkim Kurulu tarafından kabul edildi. Yapılan değerlendirme sonucunda Guendouzi'ye verilen 4 maçlık men cezasında indirime gidildi.

Yeni kararla birlikte Fransız futbolcunun cezası, 2'si bir yıllık denetim süresine tabi olmak üzere toplam 3 maçlık men cezasına düşürüldü.

Aston Villa maçında forma giyebilecek

Cezanın 4 maçtan 3 maça indirilmesiyle birlikte Guendouzi'nin Fenerbahçe'nin Aston Villa karşılaşmasında görev yapmasının önü açıldı.

Fransız futbolcu, UEFA Tahkim Kurulu'nun kararının ardından sarı-lacivertli ekibin Aston Villa ile oynayacağı mücadelede forma giyebilecek.