UEFA'dan Fernando Muslera'ya ceza şoku!
UEFA, Young Boys maçındaki kırmızı kart nedeniyle Fernando Muslera'ya 3 maç ceza verdi.
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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Fernando Muslera, Young Boys ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.
UEFA, Uruguaylı kalecinin Avrupa kupalarından 3 maç men edildiğini açıkladı. Bu kararın ardından Galatasaray, UEFA Avupa Ligi'nde oynayacağı ilk 3 maçta Muslera'dan mahrum kalacak.
Fernando Muslera'nın kaçıracağı maçlar şöyle:
Galatasaray - PAOK
Rigas FC - Galatasaray
Galatasaray- Elfsborg
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