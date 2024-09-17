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UEFA'dan Fernando Muslera'ya ceza şoku!

UEFA, Young Boys maçındaki kırmızı kart nedeniyle Fernando Muslera'ya 3 maç ceza verdi.

Haber Merkezi
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UEFA'dan Fernando Muslera'ya ceza şoku!
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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Fernando Muslera, Young Boys ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.

UEFA, Uruguaylı kalecinin Avrupa kupalarından 3 maç men edildiğini açıkladı. Bu kararın ardından Galatasaray, UEFA Avupa Ligi'nde oynayacağı ilk 3 maçta Muslera'dan mahrum kalacak.

Fernando Muslera'nın kaçıracağı maçlar şöyle:

Galatasaray - PAOK

Rigas FC - Galatasaray

Galatasaray- Elfsborg

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