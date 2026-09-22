UEFA'dan Gamze Durmuş Pakkan'a görev
FIFA kokartlı Türk hakem Gamze Durmuş Pakkan, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası 2. eleme turunda Çekya temsilcisi FC Slovan Liberec ile Norveç ekibi Rosenborg BK arasındaki karşılaşmayı yönetecek.
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Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Çekya'nın Usti nad Labem şehrindeki Mestsky Stadı'nda TSİ 18.00'de başlayacak müsabakada Pakkan'ın yardımcılıklarını Arzu Görgün ve Esra Arıkboğa yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Melek Dakan olacak.