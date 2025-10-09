  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Takip Et

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, yarın Belçika ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu maçını yönetecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Belçika'nın Gent şehrindeki Gent Arena'da oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bersan Duran üstlenecek.

Karşılaşmada Kadir Sağlam dördüncü hakem, Fedayi San (İsviçre) VAR, Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev yapacak.

Spor
Victor Osimhen mali polise ifade verdi! Transferi soruldu
Victor Osimhen mali polise ifade verdi! Transferi soruldu
Bulgaristan - Türkiye maçının hakemi belli oldu
Bulgaristan - Türkiye maçının hakemi belli oldu
Netflix'ten sürpriz hamle! Şampiyonlar Ligi maçlarını yayınlamak istiyor
Netflix'ten sürpriz hamle! Şampiyonlar Ligi maçlarını yayınlamak istiyor
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu iddialarına yanıt geldi
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu iddialarına yanıt geldi
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Yargıtay'a ziyaret
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Yargıtay'a ziyaret
Gençlerbirliği'nin yeni başkanı belli oldu
Gençlerbirliği'nin yeni başkanı belli oldu