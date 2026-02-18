UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bulunan Maksimir Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

Karşılaşmada İsviçre Futbol Federasyonundan Fedayi San, VAR, Onur Özütoprak da AVAR olarak görev yapacak.