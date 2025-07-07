UEFA'dan Halis Özkahya'ya kritik görev
UEFA gözlemcisi Halis Özkahya, Virtus ile Zrinjski Mostar arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu maçında görev alacak.
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UEFA gözlemcisi Halis Özkahya, 8 Temmuz 2025 Salı günü San Marino temsilcisi Virtus ile Bosna-Hersek temsilcisi Zrinjski Mostar arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu ilk maçında görev alacak.
Maç saat 21.00'de başlayacak
Karşılaşma, San Marino'nun Serravalle şehrindeki San Marino Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Moldova Futbol Federasyonu'ndan Roman Jitari yönetecek.
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