  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. UEFA’dan İsrail açıklaması: Men edilme söz konusu değil
Takip Et

UEFA’dan İsrail açıklaması: Men edilme söz konusu değil

UEFA, İsrail’in uluslararası futbol organizasyonlarından çıkarılacağına dair iddiaları yalanladı. Kurum, yakın zamanda herhangi bir toplantı ya da oylamanın gündemde olmadığını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
UEFA’dan İsrail açıklaması: Men edilme söz konusu değil
Takip Et

UEFA, uluslararası organizasyonlardan men edileceği konuşulan İsrail'in organizasyonlardan çıkarılacağına dair iddialara açıklık getirdi.

halktv.com.tr'de yer alan habere göre UEFA, İsrail'in futbol organizasyonlardan çıkarılacağına dair iddiaları resmen yalanladı. Yapılan açıklamada, İsrail'in men edilmesi yönünde gelecek günlerde acil toplantı ya da oylama yapılmayacağının altı çizildi.

İsrail Futbol Federasyonu'na mesaj

The Jerusalem Post'ta yer alan habere göre UEFA, son günlerde artan söylentilerin ardından İsrail Futbol Federasyonu'na bir mesaj göndererek, İsrail'in üyeliğiyle ilgili bir toplantı ya da oylamanın gündemde olmadığını duyurdu.

Bu gelişme doğrultusunda UEFA'nın kararına göre, İsrail kulüpleri ve milli takımı turnuvalara katılmaya devam edecek.

Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması halinde kendi takımlarını turnuvaya götürmeyebileceklerini açıklamıştı.

İspanya da İsrail'in ihraç edilmemesi halinde gelecek yıl Eurovision'a katılmama kararı aldıİspanya da İsrail'in ihraç edilmemesi halinde gelecek yıl Eurovision'a katılmama kararı aldıDünya
Fenerbahçe-Nice maçının hakemi belli olduFenerbahçe-Nice maçının hakemi belli olduSpor
Spor
Futbol maçında başına darbe alan kaleci hayatını kaybetti
Futbol maçında başına darbe alan kaleci hayatını kaybetti
Galatasaray - Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde dev mücadele
Galatasaray - Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde dev mücadele
Fenerbahçe-Nice maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Nice maçının hakemi belli oldu
Mesut Özil'den FIFA ve UEFA'ya çağrı: Ambargoyu kaldırın
Mesut Özil'den FIFA ve UEFA'ya çağrı: Ambargoyu kaldırın
Derbi öncesi Beşiktaş, Kocaeli ile moral buldu
Derbi öncesi Beşiktaş, Kocaeli ile moral buldu
TBF, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a para cezası uyguladı
TBF, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a para cezası uyguladı