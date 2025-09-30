UEFA’dan İsrail açıklaması: Men edilme söz konusu değil

UEFA, uluslararası organizasyonlardan men edileceği konuşulan İsrail'in organizasyonlardan çıkarılacağına dair iddialara açıklık getirdi.

halktv.com.tr'de yer alan habere göre UEFA, İsrail'in futbol organizasyonlardan çıkarılacağına dair iddiaları resmen yalanladı. Yapılan açıklamada, İsrail'in men edilmesi yönünde gelecek günlerde acil toplantı ya da oylama yapılmayacağının altı çizildi.

İsrail Futbol Federasyonu'na mesaj

The Jerusalem Post'ta yer alan habere göre UEFA, son günlerde artan söylentilerin ardından İsrail Futbol Federasyonu'na bir mesaj göndererek, İsrail'in üyeliğiyle ilgili bir toplantı ya da oylamanın gündemde olmadığını duyurdu.

Bu gelişme doğrultusunda UEFA'nın kararına göre, İsrail kulüpleri ve milli takımı turnuvalara katılmaya devam edecek.

Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması halinde kendi takımlarını turnuvaya götürmeyebileceklerini açıklamıştı.