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UEFA'dan Jose Mourinho'ya ceza

UEFA Disiplin Kurulu, Manchester United karşılaşmasında kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç men cezası verdi.

Haber Merkezi
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UEFA'dan Jose Mourinho'ya ceza
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UEFA Avrupa Ligi’nin 3’üncü haftasında oynanan Fenerbahçe - Manchester United mücadelesinde kırmızı kart gören sarı-lacivertli ekibin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho’nun cezası açıklandı. UEFA Disiplin Kurulu, teknik çalıştırıcıya 1 maç men cezası verildiğini duyurdu.

Bu cezayla birlikte 61 yaşındaki teknik adam, UEFA Avrupa Ligi’nin 4’üncü haftasında 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda oynanacak AZ Alkmaar mücadelesinde takımın başında yer alamayacak.

Jose Mourinho, karşılaşmanın 57’nci dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel'in yerde kalmasının ardından yoğun itirazda bulunduğu gerekçesiyle kırmızı kart görmüştü.

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