UEFA'dan Jose Mourinho'ya ceza
UEFA Disiplin Kurulu, Manchester United karşılaşmasında kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç men cezası verdi.
UEFA Avrupa Ligi’nin 3’üncü haftasında oynanan Fenerbahçe - Manchester United mücadelesinde kırmızı kart gören sarı-lacivertli ekibin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho’nun cezası açıklandı. UEFA Disiplin Kurulu, teknik çalıştırıcıya 1 maç men cezası verildiğini duyurdu.
Bu cezayla birlikte 61 yaşındaki teknik adam, UEFA Avrupa Ligi’nin 4’üncü haftasında 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda oynanacak AZ Alkmaar mücadelesinde takımın başında yer alamayacak.
Jose Mourinho, karşılaşmanın 57’nci dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel'in yerde kalmasının ardından yoğun itirazda bulunduğu gerekçesiyle kırmızı kart görmüştü.