UEFA’dan Şampiyonlar Ligi İstanbul finali açıklaması

UEFA, 2023 Şampiyonlar Ligi finali konusunda bir açıklama paylaştı.

UEFA yaptığı bilgilendirmede, "UEFA, 2023 Şampiyonlar Ligi finali için tutumunu netleştirmek istiyor. 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali planlandığı gibi 10 Haziran 2023'te İstanbul'da yapılacak" dedi.

Açıklamada, "UEFA, herhangi bir siyasi kurum, hükümet ya da futbol federasyonu ile bu durumun tersine bir görüşme gerçekleştirmedi" denildi.

Basında erken saatlerde çıkan bazı haberlerde maçın yerinin 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından İstanbul'da çıkabilecek olası bir siyasi karışıklık nedeniyle Portekiz'in başkenti Lizbon'a taşınabileceği yer almıştı.

Manchester City ve Real Madrid ile AC Milan ve Inter Milan yarı final maçlarının galipleri Atatürk Olimpiyat Stadı'nda final maçına çıkacaklar.