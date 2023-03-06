UEFA'dan Türk hakemlere görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Portekiz'in Benfica ile Belçika'nın Club Brugge takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Sport Lisboa Benfica Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

Karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonundan Juan Martinez Munuera VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

Dilan İşcan'a hakem gözlemcisi görevi

UEFA Gözlemcisi Dilan Deniz Gökcek İşcan, UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası müsabakalarında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "UEFA gözlemcimiz Dilan Deniz Gökcek İşcan, 8-14 Mart tarihlerinde Hollanda'da oynanacak UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası A Ligi 7. Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak." denildi.