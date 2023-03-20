  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Spor
  3. UEFA'dan Türk hakemlere görev
Takip Et

UEFA'dan Türk hakemlere görev

UEFA, Türk hakemler Erkan Özdamar ile Atilla Karaoğlan'a görev verildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

FIFA kokartlı Türk hakemler Erkan Özdamar ile Atilla Karaoğlan, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası grup müsabakalarında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Erkan Özdamar'ın 22-28 Mart'ta İspanya'da düzenlenecek Grup 3, Atilla Karaoğlan'ın ise aynı tarihlerde Almanya'da organize edilecek Grup 2 maçlarında düdük çalacağı belirtildi.

Açıklamada, yardımcı hakemler Murat Tuğberk Curbay ile Mehmet Emin Tuğral'ın da grup karşılaşmalarında görev yapacağı aktarıldı.

Avrupa'nın 5 büyük liginde puan durumuAvrupa'nın 5 büyük liginde puan durumuSpor

 