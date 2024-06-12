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UEFA'dan yeni karar: EURO 2024'te pozisyonlar ekrana yansıtılacak

UEFA, EURO 2024'ün başlamasına kısa süre VAR ile ilgili flaş bir karar aldı. VAR'da incelenen pozisyonlar ekrana yansıtalacak.

Haber Merkezi
İHA
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UEFA'dan yeni karar: EURO 2024'te pozisyonlar ekrana yansıtılacak
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Avrupa Futbol Şampiyonası'na kısa bir süre kala UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti basın toplantısında VAR'la ilgili yeni kararı duyurdu.

Euro 2024'te VAR'a giden pozisyonlar, detaylı bir şekilde ekrana yansıtılacak.

Ayrıca hakemler, önemli pozisyonlarda takım kaptanlarına açıklamalar yapacak.

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