  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. UEFA'dan Zorbay Küçük'e Şampiyonlar Ligi görevi
Takip Et

UEFA'dan Zorbay Küçük'e Şampiyonlar Ligi görevi

FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük de 8 Temmuz'da Priştine'de oynanacak Drita-Differdange Şampiyonlar Ligi eleme maçını yönetecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
UEFA'dan Zorbay Küçük'e Şampiyonlar Ligi görevi
Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kosova'nın başkenti Priştine'de bulunan Fadil Vokrri Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Furkan Ürün yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak. Karşılaşmada Onur Özütoprak VAR, Erkan Engin de AVAR olarak görev alacak.

MHP, orman yangınlarına karşı harekete geçti: Yeni yasa teklifi hazırlandıMHP, orman yangınlarına karşı harekete geçti: Yeni yasa teklifi hazırlandıGündem

 

Sol ayak bileği kırılan Bayern Münihli futbolcu Jamal Musiala'nın sahalardan uzak kalacağı süre belli olduSol ayak bileği kırılan Bayern Münihli futbolcu Jamal Musiala'nın sahalardan uzak kalacağı süre belli olduSpor

 

Spor
2. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışması’nda Nefes Kesen Final
2. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışması’nda Nefes Kesen Final
FIFA U20 Dünya Kupası için güç birliği: Azerbaycan ve Özbekistan ortak başvuru yaptı
FIFA U20 Dünya Kupası için güç birliği: Azerbaycan ve Özbekistan ortak başvuru yaptı
MHP'li vekilin oğlu Burhan Ersoy Süper Lig ekibiyle sözleşme imzaladı!
MHP'li vekilin oğlu Burhan Ersoy Süper Lig ekibiyle sözleşme imzaladı!
Sol ayak bileği kırılan Bayern Münihli futbolcu Jamal Musiala'nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
Sol ayak bileği kırılan Bayern Münihli futbolcu Musiala'nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
Tarihi Kırkpınar'da 40.6 milyon TL'lik ağalık ihalesini kazanan isim belli oldu
Tarihi Kırkpınar'da 40.6 milyon TL'lik ağalık ihalesini kazanan isim belli oldu
İtalyan basını duyurdu: Osimhen Galatasaray'a 'evet' dedi! İşte alacağı maaş...
İtalyan basını duyurdu: Osimhen Galatasaray'a 'evet' dedi! İşte alacağı maaş...