UEFA'dan Zorbay Küçük'e Şampiyonlar Ligi görevi
FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük de 8 Temmuz'da Priştine'de oynanacak Drita-Differdange Şampiyonlar Ligi eleme maçını yönetecek.
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kosova'nın başkenti Priştine'de bulunan Fadil Vokrri Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Furkan Ürün yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak. Karşılaşmada Onur Özütoprak VAR, Erkan Engin de AVAR olarak görev alacak.
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