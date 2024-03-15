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UEFA'nın Fenerbahçe'ye verdiği ceza belli oldu

UEFA'nın Union Saint-Gilloise deplasmanında Fenerbahçeli taraflar tarafından sahaya atılan yabancı maddeler konusunda sarı-lacivertli takıma verdiği ceza belli oldu. Buna göre Fenerbahçe gelecek 3 deplasmana taraftar götüremeyecek.

İHA
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UEFA'nın Fenerbahçe'ye verdiği ceza belli oldu
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UEFA, Fenerbahçe’ye taraftarlarının Union Saint-Gilloise deplasmanında havai fişek yakması, sahaya yabancı madde atması ve zarar verme eylemleriyle ilgili olarak ertelenmiş disiplin cezasının uygulanması neticesinde 3 maç deplasmana taraftar götürmeme cezası verdi.