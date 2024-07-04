UEFA'nın sitesinde skandal hata: Çeyrek finalist olarak Türkiye yerine Avusturya yer aldı

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Son 8 takım arasında giren Türkiye, Hollanda ile eşleşti. Fakat UEFA'nın resmi internet sitesinin Fransızca sayfasında yer alan bir hata tepki çekti.

Çeyrek finalist olarak Türkiye değil, Avusturya'yı gösterdiler

CNN Türk'te yer alan habere göre UEFA'nın resmi internet sitesinde çeyrek finalistleri gösteren haberde Türkiye yerine Avusturya'nın son 8 takım arasına girdiği gösterildi. Haberin içeriğinde Türkiye'nin tur atladığı belirtildi fakat çeyrek final tablosunda Hollanda ile Avusturya'nın oynayacağı yer aldı.

İngilizce sayfada ise hata yapılmadı

UEFA'nın varsayılan olarak kullandığı İngilizce sayfasında ise bu hata yer almadı. Çeyrek final eşleşmelerini içeren kapakta ve haber içeriğinde doğru ülkeler yer aldı.