Uğurcan Çakır: Fenerbahçe'yi maçın içine hiç sokmadık

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, derbi maçta konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı takımın kalecisi Uğurcan Çakır, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçın başından sonuna kadar oyunun hakimi olduklarını belirten Çakır, "Fenerbahçe bence maçın içine penaltı pozisyonu hariç girmedi. Bugün Okan Hoca bizi gerçekten çok iyi hazırlamıştı. Bütün hafta içi çalıştıklarımızı sahada bugün yansıttık. Ve bence Fenerbahçe'yi maçın içine hiç sokmadık. Net bir galibiyet aldık. Hatta daha farklı bir galibiyet alabilirdik" ifadelerini kullandı.



Galatasaray'a transfer süreci ile ilgili soruyu yanıtlayan 30 yaşındaki eldiven, "Aslında transferim biraz uzun sürdü. Nasıl söyleyeyim... Yani burada olduğum için mutluyum. Geçmişe hiç bakmıyorum. Burada yaşadığım, yaşattığım şeylerden gurur duyuyorum. Geçmişi konuşmanın bir anlamı yok bence" diye konuştu.

"Takım arkadaşlarım için her zaman oynamaya çalışırım"

Takımda çok karakterli oyuncular olduğunu aktaran Çakır, "Abdülkerim zaten ikinci kaptan, Mauro'dan sonra ikinci kaptan. Gerçekten lider bir oyuncu ve Galatasaray'da büyük başarılar yakaladı. Yunus var, buranın altyapısından yetişmiş, çok iyi performanslar sergilemiş, şampiyonlukta katkılar sağlamış. Ben de takım arkadaşlarım için her zaman oynamaya çalışırım. Takımım için oynamaya çalışırım. Kendimden ziyade her zaman takımı ön plana çıkarırım. Trabzonspor'da uzun yıllar kaptanlık yaptım, liderlik yaptım. Stil olarak da yani kendimi lider bir oyuncu olarak görüyorum ama dediğim gibi ben takım arkadaşlarım ne zaman bana ihtiyaç duyarsa onlara elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Saha içi, saha dışı... Burada dediğim gibi çok karakterli, lider oyuncular var. Yabancılarda da Mauro, Victor, Lemina, Sanchez... Lider oyuncular. Takım gerçekten lider oyunculardan oluşuyor. Bu da zaten sahada skorlara yansıyor" şeklinde konuştu.

"Samsunspor maçını da kazanıp şampiyonluğa uzanmak istiyoruz"

Gördüğü sarı kartla gelecek hafta oynanacak Samsunspor maçında cezalı duruma düşmesinin hatırlatılması üzerine Uğurcan Çakır, "İnşallah Günay abi elinden gelenin en iyisini yapacak ve o maçı da kazanıp inşallah şampiyonluğa uzanmak istiyoruz. Sahada olup olmamam önemli değil, her zaman saha dışında da takıma yardımcı olmaya çalışacağım. Aslında kart görmek istemiyordum, o maçta da oynamak istiyordum. Ama maçın başında sarı kart gördüm. Fazla isteyince oynamayı Samsun maçında, böyle oldu. Sarı kart görmek istemiyordum aslında. Nasip böyleymiş. Günay abi elinden geleni yapacaktır, aynı zamanda takım arkadaşlarım elinden geleni yapacaktır. O maçı da kazanacağız inşallah" diyerek sözlerini noktaladı.