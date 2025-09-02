Uğurcan Çakır, rekor transfer bedeliyle Galatasaray'a transfer oldu

Bordo-mavili kulüpten yapılan duyuruda, anlaşmaya göre Galatasaray’ın Trabzonspor’a KDV dahil 33 milyon Euro garanti bedel ödeyeceği, ayrıca 3 milyon Euro şarta bağlı bonus ile toplamda 36 milyon Euro ödeme yapılacağı belirtildi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın, Galatasaray Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Galatasaray Kulübü, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33 milyon Euro garanti bedel ve 3 milyon Euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36 milyon Euro ödeme yapacaktır."

Uğurcan Çakır'dan veda mesajı

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, "Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek, ailemle birlikte yeni bir serüvene adım atmak ve futbol kariyerimde yeni hedeflere yürümek istiyorum. Bunun için Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirme kararı aldım" dedi.

Uğurcan Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yıllarımı, emeğimi, hayallerimi verdiğim, çocukluk aşkım, yuvam Trabzonspor'a dair belki en zor açıklamayı yapmak zorundayım. Bu şehrin sokaklarında büyüdüm, bu armaya gönül verdim. Bu asil formayı sırtıma her geçirdiğimde, her maçta, her anda Trabzonspor'un şanlı tarihine bir tuğla daha koymanın gururunu yaşadım. Kupalar kaldırdık, şampiyonluklar yaşadık, birlikte ağladık, birlikte güldük. Sizlerle kurduğumuz bağ, kelimelerle anlatılmayacak kadar özeldi." ifadelerini kullandı.

Hayatın bazen insanı zor kararlarla sınadığını aktaran Uğurcan Çakır, şöyle devam etti:

"Benim için de böyle bir dönemden geçiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek, ailemle birlikte yeni bir serüvene adım atmak ve futbol kariyerimde yeni hedeflere yürümek istiyorum. Bunun için Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirme kararı aldım."

Uğurcan Çakır'ın kariyeri

29 yaşındaki Uğurcan Çakır, Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda 292 maça çıktı ve toplamda 26.248 dakika süre aldı. Deneyimli kaleci bu süreçte kalesinde 345 gol görürken, 92 maçta rakiplerine gol izni vermedi.

A Milli Takım’da da görev alan Uğurcan Çakır, 31 maçta kalesinde 47 gol gördü ve 11 karşılaşmada gol yemedi. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 9.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.