Ukrayna Büyükelçisi'nden TFF'ye ziyaret

Ukrayna Büyükelçisi Vasly Bodnar, eşi Kateryna Bodnar ve Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilsky ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye nezaket ve taziye ziyaretinde bulundu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Levent'teki TFF binasında gerçekleşen ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın da yer aldığı ziyarette Ukrayna heyeti, Türkiye'yi yasa boğan deprem nedeniyle üzüntülerini belirterek taziyelerini iletti.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle çok sayıda Ukrayna kulübünün Türkiye'de kamp yaptığını dile getiren Büyükelçi Vasly Bodnar, Mehmet Büyükekşi ve federasyon yetkililerine bu konudaki destekleri için teşekkür etti.

TFF Başkanı Büyükekşi, konuklarına A Milli Takım forması takdim etti. Milli formaları giyen Ukrayna heyeti, depremin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye'nin her zaman yanında olduklarını kaydetti.