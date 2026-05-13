Ülker’den Türk basketboluna güçlü destek

İSTANBUL – EKONOMİ

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’ndeki üç ayrı basketbol altyapı salonu, 3 yıl boyunca Ülker Altyapı Salonları olacak adlandırılacak. Salonlar Ülker Halley Salonu, Ülker Go Ahead Salonu ve Ülker Çizi Salonu isimlerini taşıyacak. Basketbol Gelişim Merkezi’nde düzenlenen imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı ve milli basketbolcular katıldı.

“Bu iş birliği sıradan bir anlaşma değil”

Anlaşmayla birlikte milli takımların resmi sponsoru olduklarını belirten Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, “Bu iş birliği sıradan bir anlaşma değil. Türk basketbolunun geleceğine ve çocuklarımıza yatırımımızın güçlü bir göstergesi. Sporun ve sanatın gençler üzerindeki iyileştirici gücüne inanıyoruz. Ülker, kurulduğu günden bu yana sadece ürünleriyle değil, temsil ettiği değerlerle de toplumun bir parçası olma sorumluluğunu taşıyor” dedi.

Türkoğlu: Türk basketbolu için çok önemli bir anlaşma

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da Ülker’in Türk basketbolunda çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, Basketbol Gelişim Merkezi’nin yalnızca maçların oynandığı bir salon olmadığını ifade ederek, “Bu tesiste gençlerimiz gelişiyor. Her gün yüzlerce genç sporcumuz burada antrenman yapıyor, maçlara çıkıyor ve bir gün ay-yıldızlı formayı giymeyi hedefliyor. Sportif faaliyetlerin tüm hızıyla sürdüğü merkezimizin ikinci fazı için de çalışmalarımız devam ediyor diye konuştu.

Gençler Ligi Dörtlü Finali 16–17 Mayıs’ta

16–17 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Basketbol Gençler Ligi Dörtlü Final organizasyonu için heyecan duyduklarını belirterek, Ülker’in lige 3 yıllık isim sponsoru olmasının önemine dikkat çeken Türkoğlu, “Basketbol Gençler Ligi, gençlerimizin gelişimi için çok önemli bir organizasyon. Ligin tüm karşılaşmaları Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynandı. Kızlar ve erkekler kategorilerinde heyecan verici maçlar izledik. Dörtlü Final için büyük bir heyecan içindeyiz” dedi. Türkoğlu, altyapıya yatırım yapan kulüplerin emeklerine de vurgu yaparak tüm takımlara başarı dileklerini iletti.