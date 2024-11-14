Uludağ İçecek, Avrupa açılımını Euroleague ile güçlendiriyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türkiye’nin önde gelen içecek firmalarından Uludağ İçecek Türk A.Ş., spora olan katkısını yeni bir anlaşma ile genişletti. Firma, Frutti Extra ve Efsane Uludağ Gazoz markalarıyla 3 sezon daha Euroleague resmi sponsorluğuna devam edeceğini duyurdu. Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Fransa, Sırbistan ve Yunanistan gibi önemli pazarlarda da etkisini sürdüren marka, Turkish Airlines Euroleague ile yapılan bu yeni anlaşma ile küresel düzeydeki varlığını daha da pekiştirmeyi hedefliyor.

Yeni döneme ilişkin sponsorluk anlaşmasının imzalandığı ve İstanbul Galataport’taki Frankie Restoran’da gerçekleştirilen etkinlikle konuşan Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, “Sponsorluk anlaşmamızı 2027 yılına kadar global bir düzeye taşıyoruz. Sanatın ve sporun daima yanındayız. Farklı markalarımızla farklı sponsorluklar yapıyoruz. Bu tarz sponsorluklar Türk antrenörleri ve takımlarını çok etkiliyor. Ayrıca Avrupa’da da yeniden Uludağ Gazoz üretmeye başlayacağız. Aynı zamanda şubat ayında Dubai’de dağıtım teşkilatını açacağız” dedi.

“Uludağ İçecek’in globalleşmesi için önemli”

Uludağ İçecek Türk A.Ş. CEO’su Mete Öz ise “Uludağ İçecek şu anda uluslararası alanda seçilen bölgelerde ciddi bir açılıma giriyor. Almanya’da direkt kendi dağıtımımıza başlıyoruz. Euroleague oluşumumuzla ise Avrupa’da ciddi anlamda geri dönüş alacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Euroleague Ticari Direktörü Gawain Davies de “Bu sponsorluk anlaşması bizim için çok önemli. Bizim için de Fransa, Almanya daha sonra Sırbistan önemli marketler. Bence burada oturmamızın sebebi Euroleague’in büyümesi ve Uludağ İçecek’in globalleşmesi için önemli. Uludağ, bize marka olarak büyük değer katacak” dedi.