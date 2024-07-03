Uludağ Premium Ultra Trail 7. kez start alacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Uludağ Alan Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, Uludağ Premium isim sponsorluğunda ve Bursa Büyükşehir Belediyesi katkılarında bu sene 7’ncisi gerçekleşecek Uludağ Premium Ultra Trail’in lansmanı Merinos AKKM’de yapıldı. Bu yıl 12-14 Temmuz arasında “4 Mevsim Uludağ” mottosu ile koşulacak Uludağ Premium Ultra Trail UPUT100K, UPA66K, UPGE30K, UP16K ve UP6K olmak üzere 5 parkurda koşulacak.

Organizasyonun ayrıntılarının paylaşıldığı ve yarışa 35 ülkeden 137 sporcunun katılacağı vurgulanan lansmanda konuşan Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş, “Doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla spor tutkunlarının vazgeçilmez rotalarından biri olan Uludağ, bu önemli organizasyonla bir kez daha dikkatleri üzerine çekecek. Bu organizasyon, sadece bir spor etkinliği olmanın ötesinde, Uludağ'ın spor turizmi açısından önemini bir kez daha vurguluyor. Uludağ Alan Başkanlığı olarak, bölgemizin spor ve doğa etkinliklerinde öncü bir rol üstlenmesini hedefliyoruz. Bu doğrultuda, bundan sonra da benzer etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz ve Uludağ'ın spor etkinliklerinde ön planda yer almasını, Uludağ’ın 4 mevsim canlanmasını sağlayacağız” dedi.

“Spor sağlıklı toplumun anahtarı”

Bursa’nın sadece bir sanayi kenti olmadığını vurgulayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Bursa sadece sanayi kenti değil aynı zamanda kültürel, sportif ve turizm anlamında çok büyük birikimlere sahip bir kent. Böyle özel bir kentte özel spor alanının yapılması da bu kentin değerini artıracaktır. Sporun değerini kavrayan bir kent olmak, sadece bedenen değil, ruhen de sağlıklı bir toplum inşa etmenin temel anahtarıdır. Sporun birleştirici gücüyle, farklılıkları aşmak, birlik ve beraberliği pekiştirmek ve daha güzel bir geleceğe uzanan yolda hep birlikte yürümek mümkündür. Uludağ Bursa’nın en önemli değerlerindendir. Onun için koruyarak sahip çıkmak zorundayız. Uludağ Premium Ultra Trail patika koşusu gibi etkinlikler, kentimizin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’ın tanıtılması konusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmemiz için bizlere önemli bir fırsat sunuyor” diye konuştu.

“137’si yabancı 2 bin 657 kişi koşacak”

Son dönemde sportif organizasyonlara önemli destekler verdiklerini hatırlatan Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl ise “Su kaynaklarımızın geldiği, Uludağ gazozun, limonatanın, maden suyunun yapıldığı yerler olan Uludağ’da hem koşacağız, hem koruyacağız, hem tanıyacağız. Uludağ İçecek Türk A.Ş. uzun dönem sponsorluklarla tanınan spor ve sanatın içinde bir marka haline geldi. Ulusal ve bölgesel ulusal bir markayız. Bursa’dan ve Uludağ’dan çıktığımızı da unutmuyoruz. Yaptığımız organizasyonlarla şehrimizi dünyada tanıtarak markamıza katkı sağlıyoruz. Bu sene 2 bin 657 yarışmacı tahmini katılım sağlayacak. 137 yabancı yarışmacı Uludağ’da koşmaya geliyor. Uludağ Premiium Ultra Trail artık festival havasında geçen bir organizasyon haline geldi” ifadelerini kullandı.