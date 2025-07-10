Uludağ Premium Ultra Trail’de bu yıl 20 ülkeden 2650 sporcu koşacak

EKONOMİ (BURSA) - Uludağ Alan Başkanlığı’nın ev sahipliğinde Uludağ Premium isim sponsorluğunda “Uludağ’da Koşmayı Hayal Et!” sloganıyla bu sene 8’incisi gerçekleştirilecek Ultra Trail, katılımcılarını 6 ayrı parkurda ağırlayacak. Marmara Bölgesi’nin tarihi şehirlerinden biri olan Bursa’da, 2.543 metre yükseklikteki Uludağ’da gerçekleşecek yarışta koşucular, parkurlar boyunca muhteşem doğanın içinde yer alacak. Bölgeye özgü nadir bitki türlerinin arasında binlerce sporcunun yer alacağı Uludağ Premium Ultra Trail kıyasıya mücadelelere sahne olacak. En rekabetçi dağ ultra maratonu ünvanı bulunan Uludağ Premium Ultra Trail, her yıl olduğu gibi bu yıl da unutulmaz bir yarış deneyimi sunacak.

18-20 Temmuz tarihlerindeki yarış; Mint Organizasyon tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Uludağ Alan Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, ANDA Arama Kurtarma katkılarıyla gerçekleşecek. Adım Adım ise sosyal sorumluluk partneri olarak yer alacak. Uludağ Premium isim sponsorluğundaki yarış, Anadolu Sigorta, Asics, Bursa Teleferik, Doca Textile Tech ana sponsorluğunda Almira Hotel, Ceylan SplenD’or Uludağ, Discover Uludağ, Garmin, Herbalife, Power App, Segway-Ninebot, Swissotel Uludağ Bursa co-sponsorluğunda koşulacak. Binlerce sporcunun katılacağı organizasyonda, UPUT100K, UPA66K, UPM42K, UPE30K, UP16K ve UP6K’lık parkurlar yer alacak.

Her sene birçok ülkeden sporcuyu ağırlayan Uludağ Premium Ultra Trail, bu yıl da koşucuların gözdesi oldu. 20 ülkeden 2.650 sporcu, Uludağ’ın muhteşem doğasında koşu deneyimini yaşayacak. Türkiye’nin yanı sıra Büyük Britanya, Almanya, İran, Kanada, ABD, Kosova, Rusya, Gürcistan, Fransa, İsviçre, Polonya, Danimarka, Belçika, Yunanistan, Macaristan, Azerbaycan, Turks ve Caicos Adaları, Cezayir ve İsveç’ten sporcular kıyasıya mücadele edecek.

Uludağ Premium Ultra Trail (UPUT), bir yarış olma özelliğinin yanı sıra katılımcılara benzersiz anlar yaşatacak. Geçtiğimiz yıllarda da farklı etkinliklerle adından söz ettiren organizasyon, bu sene de birçok yenilik sunacak. Etkinlik kapsamında Ceren Toksöz, Neyzen ve Can Gox sahne alarak, yarış severlere keyifli anlar yaşatacak.