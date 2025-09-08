Uluslararası Hartlap Karakucak Türkiye Güreş Şampiyonası Coşkuyla Tamamlandı

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Hartlap Karakucak Türkiye Güreş Şampiyonası, Hartlap Mahallesi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. İran, Gürcistan ve Türkiye’nin 32 ilinden gelen 565 sporcu, minikler, yıldızlar, büyükler ve köy şalvar güreşi kategorilerinde kıyasıya mücadele etti.

Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğinde düzenlediği Uluslararası Hartlap Karakucak Güreş Festivali ile geleneksel ata sporumuz olan güreşi bir kez daha er meydanına taşıdı.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Bekir Böke Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası, Türkiye’nin dört bir

yanındaki güreşçilerin katılımı ve güreşseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşmiş, Kahramanmaraş’ta büyük bir coşkuya sahne olmuştu.

Bu yıl ki Uluslararası Hartlap Karakucak Güreş Festivali’nde ise İran, Gürcistan ve Türkiye’nin 32 ilinden gelen 565 sporcu, minikler, yıldızlar, büyükler ve köy şalvar güreşi kategorilerinde kıyasıya mücadele etti.

Şampiyonanın finalinde, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş adına güreşen İranlı pehlivan Mustafa Nejedi başpehlivanlık ipini göğüsledi. Kahramanmaraşlı Mehmet Emin Demir ikinci olurken, üçüncülüğü Kahramanmaraşlı Mustafa Demir ile İranlı Abolfazl Hajivende paylaştı.

Protokol yoğun ilgi gösterdi

Hartlap Er Meydanı’ndaki şampiyonaya geniş bir protokol heyeti katıldı. Programa; Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Başsavcı Vekili Hakdiler Pehlivan, Önceki dönem Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Emin Bay, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Beşen ile Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir katılım sağladı.

“Güreş, asırlardır yiğitliğin, mertliğin ve kardeşliğin simgesidir”

Festivalin açılış konuşmasını yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, “Bugün Hartlap’ın bereketli topraklarında, kadim bir geleneğimizi yeniden yaşatmak için bir aradayız. Hepiniz Uluslararası Hartlap Karakucak Güreş Festivalimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” ifadelerini kullandı.

Güreşin sadece bir spor olmadığını belirten Toptaş, şu sözlere yer verdi:“Güreş, asırlardır yiğitliğin, mertliğin ve kardeşliğin simgesidir. Er meydanı, gücün olduğu kadar ahlakın, cesaretin olduğu kadar erdemin de sahnelendiği kutsal bir alandır. İşte biz bu mirası yaşatmak, gençlerimize aktarmak ve kültürümüzü geleceğe taşımak için bugün buradayız.”

Toptaş, geçtiğimiz yıl Hartlap’ta düzenlenen Bekir Böke Kısa Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası’na da değinerek, “Rahmetli pehlivanımız Bekir Böke’nin adını yaşattığımız o şampiyona, sizlerin yoğun ilgisiyle büyük bir coşkuya dönüşmüştü. O gün gördük ki Kahramanmaraş’ın yüreğinde güreşe olan sevda hiç eksilmemiş. O heyecan, bu yıl daha büyük bir festival yapmamız için bize güç verdi” dedi.

Türkiye’nin farklı illerinden ve çeşitli ülkelerden pehlivanların katıldığı festivale dikkat çeken Toptaş, Kahramanmaraş’ın her zaman yiğitliği, kahramanlığı ve mertliğiyle anıldığını vurguladı. Toptaş, “Hartlap Mahallemiz de bu geleneğin en güçlü kalelerinden biridir. Bugün burada er meydanına çıkacak pehlivanlarımız, bu şehrin ve bu milletin asil ruhunu temsil edecek” diye konuştu.

Festivalin düzenlenmesine katkı sağlayan herkese teşekkür eden Toptaş, tüm pehlivanlara başarı dileklerini iletti.

Federasyon’dan Başkan Toptaş’a Teşekkür

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Emin Bay, konuşmasında şampiyonanın önemine değinerek şunları söyledi:

“Karakucak güreşleri, Türk milletinin asırlardır yaşattığı bir kültür hazinesidir. Bugün burada gördüğümüz coşku, bu ata sporunun ne kadar güçlü bir şekilde geleceğe taşındığının en güzel göstergesidir. Emeği geçen Onikişubat Belediye Başkanımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”