  Eski futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı
Eski futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında eski Milli Futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı.

Eski futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Ümit Karan hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheli Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Karan, işlemleri için emniyete götürüldü.

Ümit Karan'ın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

