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Üner Erimer hayatını kaybetti

Milli takım ve Galatasaray'ın eski basketbolcusu Üner Erimer hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
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Üner Erimer hayatını kaybetti
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Türkiye Basketbol Federasyonundan paylaşılan başsağlığı mesajında, "Milli Takımımızın eski basketbolcularından Üner Erimer'in vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Kulübü ise mesajında, "Galatasaray Erkek Basketbol takımlarında genç ve A takım seviyelerinde uzun yıllar kaptanlık yapmış, şampiyonluklar kazanmış eski milli basketbolcumuz Üner Erimer'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Eski kaptanımız, Galatasaray ve Türk basketboluna önemli katkıları bulunan Üner Erimer'e Allah'tan rahmet, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

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