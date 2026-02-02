Uşakspor'da Koreli rapçi çılgınlığı: Konsere logolu ceketle çıktı, dünyada gündem oldu

Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan Güney Koreli rapçi Lee Taeyong'un ülkesinin başkenti Seul'de verdiği konsere üzerinde Uşakspor logosunun bulunduğu kırmızı-siyah ceketle çıkması sosyal medyada gündem oldu.

Uşak'a kuş uçusu 8 bin kilometre mesafede olan Seul'de Uşakspor logolu ceket çılgınlığı yaşandı.

Taeyong'un Uşakspor'un 2 yıl önceki forma tedarikçisinin ürünü olan özel ceketinin Kore'de yaklaşık 40 bin TL'den satışa çıktığı öğrenilirken, Uşakspor ise dünya çapında reklam oldu.

Uşakspor yönetimi ilginç olayın ardından, "Sanatçı Taeyong’un sahne performansı sırasında Uşakspor ceketimizle yer alması, kulübümüz adına büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Uşakspor armasının uluslararası bir sahnede temsil edilmesi, kulübümüzün değerlerinin ve marka gücünün sınırları aştığını bir kez daha göstermiştir. Uşakspor olarak, armamızı dünyanın farklı noktalarında görmekten onur duyuyor; bu anlamlı temsiliyet için teşekkürlerimizi sunuyoruz" açıklamasını yaptı.