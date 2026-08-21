Uzmanı uyardı: Sıcak havada spor yaparken saat ve egzersiz seçimine dikkat

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Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte açık havada yapılan fiziksel aktivitelerde mevsim koşullarına uygun planlama da önem kazanıyor. SporX Time Kurucusu ve spor eğitmeni Namık Kemal İşcan, yaz döneminde egzersiz programlarının kişinin fiziksel durumunun yanı sıra sıcaklık ve nem koşulları dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

“Günün en sıcak saatlerinden kaçınılmalı”

Sıcak havalarda vücudun egzersiz sırasında ısı dengesini korumak için daha fazla çaba harcadığını belirten İşcan, özellikle açık hava aktivitelerinde saat seçiminin önemli olduğunu söyledi.

İşcan, “Özellikle sıcaklığın yüksek olduğu günlerde yoğun egzersizleri öğle saatlerine denk getirmemek gerekiyor. Sabah erken saatler veya sıcaklığın azaldığı akşam saatleri açık hava sporları açısından daha uygun olabilir. Burada kişinin yaşını, kondisyonunu ve varsa sağlık sorunlarını da dikkate almak gerekiyor.” dedi.

Yaz aylarında hangi sporlar tercih edilebilir?

Yaz döneminde tek bir spor dalını öne çıkarmak yerine kişinin kondisyonuna ve bulunduğu ortamın koşullarına uygun aktivitelerin tercih edilmesi gerektiğini ifade eden İşcan, yüzmenin bu dönemde önemli alternatiflerden biri olduğunu söyledi.

Yüzmenin yanı sıra tempolu yürüyüş, bisiklet, düşük ve orta tempolu koşu, pilates, tenis ve kontrollü kuvvet antrenmanlarının da programlara dahil edilebileceğini belirten İşcan, antrenman yoğunluğunun hava sıcaklığına göre ayarlanması gerektiğini kaydetti.

İşcan, “Yaz mevsimi hareket etmek için önemli fırsatlar sunuyor ancak sıcak havada daha fazla efor sarf etmenin daha iyi antrenman anlamına geldiği düşünülmemeli. Performansı koruyabilmek için gerektiğinde egzersizin süresi ve yoğunluğu azaltılmalı.” ifadelerini kullandı.

“Teniste saat seçimi daha da önemli”

Tenisin yaz döneminde açık havada sıklıkla tercih edilen spor dallarından biri olduğuna dikkati çeken İşcan, kortta geçirilen süre ve yüksek tempolu efor nedeniyle sıcaklık koşullarının ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İşcan, “Tenis; dayanıklılık, koordinasyon, çeviklik ve kuvveti bir arada gerektiren bir spor. Özellikle açık kortlarda doğrudan güneş altında uzun süre kalınabiliyor. Bu nedenle yaz aylarında tenis oynarken sabah veya akşam saatlerini tercih etmek, oyun sırasında düzenli aralar vermek ve sıvı kaybını yerine koymak önemli. Çok sıcak günlerde maç veya antrenman süresi de koşullara göre düzenlenmeli.” diye konuştu.

Sıvı kaybına dikkat

Yüksek sıcaklıkta gerçekleştirilen fiziksel aktivitelerde terlemeye bağlı sıvı kaybının arttığına dikkati çeken İşcan, egzersiz öncesinde, sırasında ve sonrasında sıvı tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Uzun süreli ve yüksek yoğunluklu antrenmanlarda sıvı kaybının performansı olumsuz etkileyebileceğini belirten İşcan, baş dönmesi, aşırı halsizlik, bulantı ve benzeri belirtilerin görülmesi halinde egzersize devam edilmemesi gerektiğini ifade etti.

“Mevsime göre antrenman programı değişmeli”

Egzersizde sürekliliğin, dönemsel olarak çok yüksek performans göstermeye çalışmaktan daha önemli olduğunu vurgulayan İşcan, yaz ve kış dönemlerinde aynı antrenman programının uygulanmasının doğru bir yaklaşım olmadığını belirtti.

İşcan, “Antrenman programı sabit bir reçete olarak görülmemeli. Hava koşulları, uyku, beslenme, kişinin günlük temposu ve fiziksel kapasitesi birlikte değerlendirilmeli. Yaz aylarında temel hedef, düzenli hareket etmeyi sürdürürken vücudu gereksiz şekilde zorlamamak olmalı.” değerlendirmesinde bulundu.