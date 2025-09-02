Vaclav Cerny, Beşiktaş için İstanbul'da: 'Burada olmayı sabırla bekledim'

  1. Ekonomim
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Çek futbolcu Vaclav Cerny, İstanbul'a geldi. Cerny, "Burada olmayı sabırla bekledim. Burada olmak benim için çok şey ifade ediyor" dedi.

Bonservisi Almanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Wolfsburg'da bulunan Cerny, tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Çek futbolcuyu İstanbul Havalimanı'nda asbaşkan ve icra kurulu başkanı Murat Kılıç karşılarken, siyah-beyazlı taraftarlar 27 yaşındaki kanat oyuncusuna sevgi gösterisinde bulundu.

Murat Kılıç, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kanat transferlerinden biri olan Cerny geldi. Başka oyuncular da gelecek. Başkanımızın ve hocamızın belirlediği eksikleri transfer dönemi sona erene kadar gidereceğiz. Cerny, Beşiktaş'ı çok istedi, biz de onu çok istedik. Cerny'den goller ve etkili oyunlarla taraftarlarımızı coşturmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendisini çok iyi hissettiğini belirten Cerny ise "Arkadaşlarımla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Burada olmayı sabırla bekledim. Burada olmak benim için çok şey ifade ediyor. Başlamak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

Vaclav Cerny, daha sonra kendisini bekleyen özel araçla konaklayacağı otele gitmek üzere havalimanından ayrıldı.

Cerny, bu sezon Alman ekibinde 3 maçta forma giyerken 1 gol kaydetti.

