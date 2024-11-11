VakıfBank görme engellilere voleybol deneyimi yaşattı

VakıfBank Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ferkan Merdan tarafından ağırlanan misafirler, önce VakıfBank’ın kupalarla dolu müzesini ziyaret etti ve kupalara, formalara ve madalyalara dokunarak müzenin atmosferini yaşadı. Misafirler ardından VakıfBank Spor Sarayı’nı gezerek ana salona geldi. Misafirler fileye, topa, zemine dokunurken, onlara voleybol kuralları ve hareketleri betimlemeli olarak anlatıldı. Görme engelli sporseverler bu sırada VakıfBank Genel Menajeri Banu Can Schürmann, VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, kaptan Zehra Güneş, Cansu Özbay ve yardımcı antrenörlerle bir araya geldi.

Maç betimlemeli olarak aktarıldı

VakıfBank Spor Salonu’nu gezip voleybolu deneyimleyen görme engelli sporseverler, ziyaretin devamında VakıfBank’ın CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu’ndaki açılış maçında karşılaştığı Calcit Kamnik müsabakasını takip etti. Karşılaşmada kendilerine ayrılan tribünde oturan misafirlere maç kulaklıklarla betimlemeli olarak anlatıldı. Voleybol branşında bir ilk olan projeyle görme engelliler voleybolun tüm heyecanına ortak oldu. Maçın başından sonuna kadar karşılaşmanın tüm aksiyonu kendilerine anlatılan misafirler, unutulmaz bir voleybol deneyimi yaşadı.

Molalarda Giovanni Guidetti’nin taktiklerini dinlediler

Görme engelli ziyaretçiler, aynı zamanda maç sırasında alınan molalarda VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti’nin oyunculara verdiği taktikleri de dinledi. İkinci mikrofon VakıfBank Yardımcı Antrenörü Saim Pekkan’a verilirken, Pekkan molalar esnasında mikrofonun sesini açtı ve ziyaretçilere verilen taktikler ile heyecan anbean aktarıldı.

Ferkan Merdan: Engelleri aşan projemizle voleybolu erişilebilir kılmak istedik

Proje ile ilgili değerlendirmelerde bulunan VakıfBank Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ferkan Merdan, “VakıfBank olarak sadece sahada değil, toplumun her alanında erişilebilirlik ve kapsayıcılık adına yenilikçi ve örnek olacak adımlar atmayı önemsiyoruz. Herkes için voleybol yaklaşımıyla ve bir farkındalık oluşturmak adına görme engelli voleybolseverlerin de maç atmosferini yaşamasını amaçladık. Misafirlerimizin voleybolun heyecanını hissetmeleri, oyunun dinamizmini ve VakıfBank ruhunu tam anlamıyla yaşamaları için dünya çapında bir ilke imza attık. Onların coşkusunu hissetmek, bizim için ilham verici bir anı olarak kalacak ve VakıfBank olarak engelleri aşan projelerimizle sporu herkes için erişilebilir kılmak için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.