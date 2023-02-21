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VakıfBank, Polonya deplasmanında

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde LKS Commercecon'a konuk olacak.

Haber Merkezi
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Polonya temsilcisi LKS Commercecon ile deplasmanda karşılaşacak.

Polonya'nın Lodz kentindeki Sports Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Sarı-siyahlı ekip, CEV Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off turuna yükselmişti.

LKS Commercecon ise Fenerbahçe Opet'in de yer aldığı D Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak play-off bileti almıştı.

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