Vali Gül'den derbi açıklaması: 71 kişi hakkında işlem yapıldı
İstanbul Valisi Gül, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde stadyum güvenliğini bozan 71 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.
İstanbul Valisi Gül, Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasında stadyum güvenliğini ve tribün düzenini bozan, meşale yakarak sahaya atan, stat içinde ve dışında taşkınlık yapan toplam 71 kişi hakkında işlem yapıldığını duyurdu.
Sporun centilmenlik, dostluk ve fair-play ruhuna uygun şekilde yaşanması gerektiğini hatırlatan Vali Gül, "Stadyumlarda huzuru bozan her türlü davranışa karşı kararlılıkla mücadele edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum." dedi.