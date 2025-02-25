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Vali Gül'den derbi açıklaması: 71 kişi hakkında işlem yapıldı

İstanbul Valisi Gül, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde stadyum güvenliğini bozan 71 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Vali Gül'den derbi açıklaması: 71 kişi hakkında işlem yapıldı
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İstanbul Valisi Gül, Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasında stadyum güvenliğini ve tribün düzenini bozan, meşale yakarak sahaya atan, stat içinde ve dışında taşkınlık yapan toplam 71 kişi hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

Sporun centilmenlik, dostluk ve fair-play ruhuna uygun şekilde yaşanması gerektiğini hatırlatan Vali Gül, "Stadyumlarda huzuru bozan her türlü davranışa karşı kararlılıkla mücadele edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum." dedi.

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