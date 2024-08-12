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Van Bronckhorst: İstanbul’a galibiyetle döndüğümüz için mutluyuz

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Samsunspor’u yenip İstanbul’a galibiyetle döndükleri için mutlu olduğunu söyledi.

Haber Merkezi
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Van Bronckhorst: İstanbul’a galibiyetle döndüğümüz için mutluyuz
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Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, mücadeleyi değerlendirdi.

Bronckhorst, lige galibiyetle başlamanın önemli olduğunu belirterek, “Sonuçtan ve galibiyetten dolayı mutluyum. Sezonun ilk maçında en önemli olan kazanmaktı. Zor bir maç oynadık. İstanbul’a galibiyetle döndüğümüz için mutluyuz. İkinci yarıda ritim bulmakta zorlandık. Onana ve Emirhan değişiklikleri ile daha stabil bir görüntü verdik. Bu maçtan öğrendiğimiz; daha geliştireceğimiz çok şey var. Önümüzdeki hafta evimizde daha iyi bir zeminde oynayacağız. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Bu maç 5’li savunmayı gerektiriyordu. Sistemde her zaman esneklik göstereceğiz. Oyunun sonunda 5’liye döndük ve bizim adımıza daha iyi oldu. Takıma ve sahadaki ihtiyaçlara odaklanıyorum. Zor bir maç oynadık. Mental anlamda galip gelmek önemliydi. Önümüzdeki ilk maça çok iyi hazırlanacağız" dedi.

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