Van Bronckhorst talimat verdi, Beşiktaş'ta rekor kırıldı: 28 isimle yollar ayrıldı

Bu sezon tam 28 futbolcuyu göndererek bir rekora imza atan Beşiktaş önemli bir maaş yükünden kurtuldu.

Siyah beyazlılar, kadroda düşünülmeyen Amartey ve Chamberlain’i de gönderirse bu rakam 30’a çıkacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kulüp Danışmanı Brad Friedel ve Kulüp Direktörü Samet Aybaba, futbolcuları ikna ederek takımdan ayrılmalarını sağlarken, Beşiktaş’ın tazminat yükünün altına girmesine de engel oldu.