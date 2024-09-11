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Van Bronckhorst talimat verdi, Beşiktaş'ta rekor kırıldı: 28 isimle yollar ayrıldı

Van Bronckhorst ile koordineli çalışan Beşiktaş yönetimi, Hollandalı teknik adamın raporu doğrultusunda Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista gibi önemli isimleri transfer ederken kadroda düşünülmeyen birçok ismi gönderdi.

Haber Merkezi
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Van Bronckhorst talimat verdi, Beşiktaş'ta rekor kırıldı: 28 isimle yollar ayrıldı
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Bu sezon tam 28 futbolcuyu göndererek bir rekora imza atan Beşiktaş önemli bir maaş yükünden kurtuldu.

Siyah beyazlılar, kadroda düşünülmeyen Amartey ve Chamberlain’i de gönderirse bu rakam 30’a çıkacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kulüp Danışmanı Brad Friedel ve Kulüp Direktörü Samet Aybaba, futbolcuları ikna ederek takımdan ayrılmalarını sağlarken, Beşiktaş’ın tazminat yükünün altına girmesine de engel oldu.

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