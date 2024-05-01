VAR kararları stadyumda açıklanabilir: Yetkili isim açıkladı

İngiltere Premier Lig'i yarı otomatik ofsayt sisteminin ardından VAR teknolojisiyle ilgili yeni bir uygulamaya gidiyor.

NTV'nin The Athletic'ten aktardığına göre, Premier Lig'deki hakemlerin VAR kararlarının gerekçesini açıklamak adına stadyum içi anonslar yapacağı kaydedildi.

Kadınlar Dünya Kupası'nda kullanıldı

Hakemlerin stadyum içi anonsları Avustralya ve Yeni Zelanda'da düzenlenen 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda kullanılmıştı.

Fas'taki FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Arjantin'deki 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda kullanıldıktan sonra ilk kez üst düzey bir Dünya Kupası'nda uygulandı.

"Gerekçenin açıklanması gerçekten faydalı olacaktır"

Webb yaptığı açıklamanın bir kısmında, "Kadınlar Dünya Kupası gibi FIFA turnuvalarında görmüş olabileceğiniz şeylerden biri de hakem ekrana çıktıktan sonra yaptığı anonslardır. Biz de buna bakıyoruz ve bunun Premier Lig'de kullanabileceğimiz bir şey olup olmadığı konusunda açık fikirli davranıyoruz.Bu gibi durumlarda hakemin stadyumdaki herkesle konuşabilmesi, bir önceki pozisyonda yapılan faul nedeniyle neden penaltı vermediğinin gerekçesini açıklayabilmesi gerçekten faydalı olacaktır" dedi.