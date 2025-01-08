Vedat Milor'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Vedat Milor'un şampiyonluk yorumu ve Fenerbahçe hakkında "Adını söylemeyeceğim takım inanılmaz kayrılıyor. Galatasaray'ı da gerçekten doğramaya çalışıyorlar bu sene, o yüzden korkuyorum" ifadeleri Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı. Milor, sosyal medyada da tepki çekti.

Bir televizyon programına katılan ünlü yemek yazarı Vedat Milor, fanatik bir Galatasaray taraftarı olduğunu anlattı, 'Bu sene kim şampiyon olur?' sorusuna yanıt verdi. Fenerbahçe'den "adını söylemeyeceğim takım" diyerek bahseden Milor, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

"Bu sene korkuyorum"

Galatasaray'ın 'doğrandığını' iddia eden Milor, "Adını söylemeyeceğim takım inanılmaz kayrılıyor. Galatasaray'ı da gerçekten doğramaya çalışıyorlar bu sene, o yüzden korkuyorum" dedi.

Fenerbahçe'nin basında ve federasyonda gücü olduğunu öne süren Milor, "Yine de şampiyon olacağımızı umuyorum ama emin değilim. Adını söylemeyeceğim takımın inanılmaz gücü var. Hem basında, hem federasyonda hem de toplumda. Adını söylemeyeceğim" ifadelerini kullandı.