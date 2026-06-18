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Vedat Muriç Fenerbahçe için geliyor

Fenerbahçe ilk transferini Vedat Muriç ile yapıyor. Sarı-lacivertlilerin her konuda anlaşmaya vardığı 32 yaşındaki Kosovalı golcü, yarın İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek.

Haber Merkezi
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Vedat Muriç Fenerbahçe için geliyor
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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetimi, ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Vedat Muriç ile her konuda anlaşmaya vardı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre; 32 yaşındaki Kosovalı yıldızın yarın İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerin Muriç için Mallorca'ya yaklaşık 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

37 maçta 23 gol attı

Tecrübeli santrafor bu sezon La Liga'da 37 maçta 23 gol, 1 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 47 dakika sahada kaldı.

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