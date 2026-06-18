Vedat Muriç Fenerbahçe için geliyor

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetimi, ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Vedat Muriç ile her konuda anlaşmaya vardı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre; 32 yaşındaki Kosovalı yıldızın yarın İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerin Muriç için Mallorca'ya yaklaşık 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Vedat Muriqi resmen Fenerbahçe'de ✅ 🎯 https://t.co/vmxaGbp4Fk — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 18, 2026

37 maçta 23 gol attı

Tecrübeli santrafor bu sezon La Liga'da 37 maçta 23 gol, 1 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 47 dakika sahada kaldı.