Victor Nelsson, Galatasaray taraftarına ateş püskürdü: 'Yazıklar olsun size'

Trendyol Süper Lig ve Türkcell Süper Kupa'da şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Rams Park'ta kupa töreni organizasyonu düzenledi. Galatasaray'da Victor Nelsson dev organizasyonun ardından taraftarlara sitem etti.

Galatasaray Lisesi'nden yola çıkan Galatasaray, Rams Park'ta kupa töreni düzenledi. Sarı-kırmızılılarda futbolcular teker teker taraftarı selamladı. Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson ise sahaya çıkarken herhangi bir şarkı tercih etmedi.

Victor Nelsson'un, Galatasaray taraftarıyla baş başa olmak için şarkı seçiminde bulunmadığı öğrenildi. Danimarkalı futbolcu sahaya gelirken tribünlerde uzun süre adına tezahürat yapıldı.

Galatasaray'da Victor Nelsson'un ailesi, diğer futbolcuların yaptığı gibi sahaya gelmedi. Victor Nelsson'un ailesinin tribünde olduğu öğrenildi.

Ailesine saldırıldığını iddia etti

Victor Nelsson kutlamaların ardından taraftarlara ateş püskürdü. Şampiyonluk kutlamaları sırasında ailesine saldırı olduğunu iddia eden Victor Nelsson, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"Yazıklar olsun size. Utanın"

Nelsson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kutlamalar sırasında aileme saldıran ve hakaret eden Galatasaray taraftarları, yazıklar olsun size. Utanın" ifadelerini kullandı.