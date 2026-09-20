Victor Osimhen, sakatlığı sebebiyle Nijerya Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı
Nijerya Futbol Federasyonu, kas zorlanması nedeniyle tedavisi süren Galatasaraylı Victor Osimhen'in 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Madagaskar ve Gine-Bissau karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı. Osimhen, Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Nijerya Futbol Federasyonu, Galatasaraylı yıldız Victor Osimhen'in Afrika Uluslar Kupası eleme maçlarında forma giyemeyeceğini açıkladı.
Federasyonun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Victor Osimhen, kas zorlanmasından dolayı iyileşme sürecini sürdürdüğü için Nijerya’nın Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynayacağı 2027 Afrika Uluslar Kupası eleme maçlarında forma giyemeyecek. Victor’un bir an önce iyileşmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
27 yaşındaki golcü futbolcu, sarı-kırmızılı takımın 3-2 kazandığı İstanbul Başakşehir maçında girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanarak 33. dakikada oyundan çıkmıştı.