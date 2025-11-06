  1. Ekonomim
  3. Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığına yükseldi
Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Ajax maçında attığı 3 golle UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gol sayısını 6'ya çıkardı ve krallık yarışında ilk sıraya yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray konuk olduğu Hollanda temsilcisi Ajax'ı 3-0’lık skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılarda goller Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen’den geldi. Müsabakada hat-trick yapan Osimhen, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını da 6'ya çıkardı.

26 yaşındaki futbolcu böylece Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta sonunda gol krallığı yarışında zirveye yükseldi. Osimhen'i, 5'er gollü Kylian Mbappe, Harry Kane ve Erling Haaland takip ediyor.

