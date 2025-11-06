  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Victor Osimhen’den Avrupa’da ilk hat-trick
Takip Et

Victor Osimhen’den Avrupa’da ilk hat-trick

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Ajax maçında attığı 3 golle Avrupa kupalarında ilk kez hat-trick yaptı. Osimhen, Burak Yılmaz'dan sonra Galatasaray ile Avrupa’da hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Victor Osimhen’den Avrupa’da ilk hat-trick
Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Hollanda ekibi Ajax’ı 3-0’lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda bu gollerde Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ön plana çıktı.

Osimhen, 59. dakikada Leroy Sane’nin sağ taraftan ortasında kale önünde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı. 26 yaşındaki futbolcu, 66 ve 78. dakikalarda da penaltıdan rakip fileleri havalandırdı.

Victor Osimhen böylece sarı-kırmızılılarla üst üste 8 Avrupa kupası maçında gol atarken, Şampiyonlar Ligi’nde de ilk kez hat-trick yapma sevinci yaşadı.

Bu maçla birlikte Osimhen, bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki gol sayısını da 6’ya çıkardı. Trendyol Süper Lig’de de 3 golü bulunan Nijeryalı futbolcu toplamda 9 gole ulaştı.

26 yaşındaki futbolcu ayrıca Burak Yılmaz'dan sonra Galatasaray formasıyla Avrupa’da hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.

Maça 11’de başlayan Victor Osimhen, 81. dakikada yerini Mauro Icardi’ye bıraktı.

Spor
Galatasaray, Ajax'ı devirdi, UEFA ülke puanı güncellendi: İşte son durum
Galatasaray, Ajax'ı devirdi, UEFA ülke puanı güncellendi: İşte son durum
Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığına yükseldi
Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığına yükseldi
Galatasaray, Ajax'ı deplasmanda yenen ilk Türk takımı oldu
Galatasaray, Ajax'ı deplasmanda yenen ilk Türk takımı oldu
Galatasaray, Ajax'ı Osimhen ile devirdi
Galatasaray, Ajax'ı Osimhen ile devirdi
152 hakemden ortak 'bahis' açıklaması
152 hakemden ortak 'bahis' açıklaması
Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu
Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu