Vincenzo Montella: A Ligi'nde olmak aslında bir ayrıcalık, bir suç değil

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"A Ligi'nde olmak aslında bir ayrıcalık, bir suç değil"

Maçın genelinde dengeli bir mücadele olduğunu belirten Montella, "Genel olarak baktığınızda dengeli bir maç oldu istatistik olarak. Bu seviyedeki futbolda maalesef hata yapamazsınız. Hata yaptığınızda rakipler kolay kolay hataları affetmiyor. İtalya maçının sadece ilk yarısında hata yaptığımızı düşünüyorum şu ana kadar zihniyet olarak. Futbolcularımız bu maçta da bir reaksiyon verdiler ve büyük bir mücadele verdiler, maçın başından sonuna kadar hep maçtaydılar. Üç günde bir bu seviyede kendimizi tartıyoruz. A Ligi'nde olmak aslında bir ayrıcalık, bir suç değil. O yüzden kendimizi geliştirmeye ve en iyisini yapmaya çalışmamız gerekiyor. Burada futbolcularımızı herhangi bir şekilde suçlamayalım. Çünkü futbolda farklı farklı seviyeler vardır, A Ligi de böyle bir seviye" dedi.

"Eksiklerimizin yokluğu çok hissediliyor"

Takımda önemli eksiklerin bulunduğunu söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Takımımız tamamıyla birliktelik içinde. Tabii ki de eksiklerimiz var, çok önemli eksiklerimiz var. Onların eksikliği çok hissediliyor; Hakan gibi, Kerem gibi, Orkun gibi biliyorsunuz onlar eksik. Ayrıca Mert Müldür'ün de eksikliği önemli bizim için. Belki de ilk 11'de en çok başlayan futbolculardan bir tanesi o. Ben şu andaki eleştirilere çok fazla kulak asmak istemiyorum. Çünkü 24 sene sonra Dünya Kupası'na bu futbolcularla gittiğimizi biliyorum. A Ligi seviyesine biz bu futbolcularla çıktık ve Avrupa Şampiyonası'nı da birlikte bu futbolcularla yaptık. O yüzden sadece şu anda üç günde bir kendimizi tarttığımız, kendi seviyemizi gördüğümüz ve tabii ki de geliştirmemiz gereken bütün detayları gördüğümüz bir dönem geçiriyoruz. Bunlar da gelecekteki yapmamız gereken bütün çalışmalar için bir hazırlık" şeklinde konuştu.

"Son kararlarda daha net olabilirdik"

Belçika karşılaşmasında birçok fırsat oluşturduklarını dile getiren Montella, "Ben takımımızın sonuna kadar denediğine ve mücadele verdiğine inanıyorum. Birçok fırsatı oluşturduk aslında. Eş değer de bir maç oynadık rakibimizle. Hatta rakip ceza sahasında biz 40 kere buluştuk, rakiplerimiz de 26 kez buluştu. Maalesef futbolda gol atamadığınızda, aksiyonları bitiremediğinizde, rakipler attığında sonuç istediğiniz gibi olmuyor. Oyun kurgularını yapan, sonuna kadar mücadele veren ve rakibe karşı mücadeleyi birinci dakikadan son dakikaya kadar taşıyan bir birlikteliğimiz var futbolcularımızda. Bunları gördüğümüzde, yapmaya çalıştıklarını gördüğümüzde tabii ki sadece gurur duyuyoruz kendileriyle. Çünkü sonuna kadar mücadele verdiler. Ama bazen rakip takım üstün olabiliyor belirli detaylarda. Sadece son kararlarda vereceğimiz daha net kararlar olursa çok farklı bir şekilde bir skorla gelebilirdik. Ama maalesef bugün böyle oldu. Rakiplerimiz o konuda bir tık daha üstündü bizden" ifadelerini kullandı.

"Her zamankinden daha çok çalışmaya hazırım"

Son dönemde yükselen beklentilere de değinen 52 yaşındaki teknik adam, "Beklentileri sadece çok yükselttik son üç senemizle. Şu anda tabii ki memnun olmamaları çok doğal taraftarlarımızın. Düşüncelerini tabii ki paylaşabilir bizimle. Ama ben sadece şunu söyleyebilirim net bir şekilde: Çok motiveyim ve daha çok, her zamankinden daha çok çalışmaya hazırım. Çünkü ben futbolu iyi bilirim. Hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapacağız. Konsantrasyonumuz tamamıyla oynayacağımız bütün maçlarda, başka bir şey düşünmüyorum" dedi.

"Tamamıyla sorumluluklar içerisinde ülkemizi temsil ettiğimizi biliyoruz"

Barış Alper Yılmaz ve Arda Güler'in gördükleri sarı kartlar nedeniyle İtalya karşısında cezalı duruma düşmeleriyle ilgili de konuşan Montella, "Çok üzgünüz tabii ki de onların olmayacağı için. İkisinin de özellikleri takımımız için çok önemli. Ama biz diğer kalan bütün futbolcularımızla devam edip hazırlanacağız. Birçoğu belki bu seviyede ilk defa oynuyorlar. O yüzden pes etmek yok. Tamamıyla sorumluluklar içerisinde ülkemizi temsil ettiğimizi biliyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp, geride kalan maçlarda en iyi şekilde performans göstermeye çalışacağız. Motivasyonumuz her zaman yüksek. Futbolcularımız bazen böyle eşit maç oynadığınızda ve sonuç sizden yana olmadığında üzgün olabilirler ama kafaları dik bir şekilde olmaları lazım. Çünkü sonuna kadar mücadele verdiler. Demoralize olmayacaklar, tamamıyla çalışmalarımıza konsantre olacağız" açıklamasını yaptı.