Vincenzo Montella'nın yıllık ücretine zam yapıldı
A Milli Takım’ı yıllar sonra grup lideri olarak Avrupa Şampiyonası’na (EURO 2024) götürüp çeyrek final oynatma başarını gösteren, UEFA Uluslar Ligi’nde Macaristan’ı 3-0 yenerek A Ligi’ne yükselmesini sağlayan teknik direktör Vincenzo Montella’nın yıllık ücretine zam yapıldı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Dünya Kupası grup elemeleri yolculuğu öncesinde Montella ile haziran ayında masaya oturan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Montella’nın yıllık 1,8 milyon Euro olan sözleşmesini 2,2 milyon Euro'ya yükseltirken, mukavele süresini de 2026’dan 2028’e uzattı.
