Vincenzo Montella'nın yıllık ücretine zam yapıldı

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Dünya Kupası grup elemeleri yolculuğu öncesinde Montella ile haziran ayında masaya oturan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Montella’nın yıllık 1,8 milyon Euro olan sözleşmesini 2,2 milyon Euro'ya yükseltirken, mukavele süresini de 2026’dan 2028’e uzattı.