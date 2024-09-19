Visa, ‘Kadın Futbolunda Bileşik Etki’ araştırmasını yayımladı

Kadın futbolu, son beş yılda popülerlik, görünürlük, tanınırlık ve finansal başarı açısından büyüme kaydetti. Visa, bu büyümeyi daha da hızlandırma taahhüdüyle, kadın futbolu üzerine yeni bir çalışma başlattı. Bu çalışmayla, kadın futbolunun kaydettiği büyümeyi ve gelişimi gözler önüne serilirken, bu spor dalının tam potansiyeline ulaşabilmesi için gerekli unsurlara dikkat çekilmesi hedeflendi.

Kadın futbolu, sponsorlukların yanı sıra, küresel çapta kayda değer boyutta ekonomik etki de yaratıyor. 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ardından yapılan bir araştırmada, turnuvanın küresel GSYİH’ya yaklaşık 1,9 milyar dolar, hane gelirlerine ise 932 milyon dolar katkıda bulunduğu ve 38 binin üzerinde istihdam yarattığı ortaya kondu. Kadın futbolunun ekonomiye etkisinin her geçen yıl artmasıyla birlikte, UEFA Kadınlar 2025 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın da spor sahnesinde güçlü bir konumda olması bekleniyor.

Visa, “Kadın Futbolunda Bileşik Etki” adlı yeni çalışmasında, kadın futbolu üzerinde etkili olan en önemli faktörlere dikkat çekiyor.

Araştırmaya göre, kadın futbolunda sponsorluk faaliyetleri, markaların bu spor dalının gücünü keşfetmesiyle hızla arttı.

Medya hakları, yeni anlaşmalar ve yatırımcılarla birlikte kadın futbolu üzerindeki etkisini artırıyor.

Artan yatırımlarla birlikte kadın futbolu bir evrime sahne olurken, tüm bu gelişmeler profesyonel sporcuların deneyimini de geliştiren bir unsur olmaya devam ediyor.

Daha büyük stadyumlarda daha fazla maçın gerçekleşmesiyle, medya da maçları daha geniş kapsamlı yayınlama imkanını yakaladı. Benzer şekilde taraftarlar da bu sayede daha ilgi çekici, fiziki ve dijital deneyimlere erişim kazandı.

Kadın futbolu diğer spor dallarından ayrışırken, özgünlüğüyle öne çıktı. Kadın futbolunda taraftar deneyiminin daha kapsayıcı olduğu ve oyuncuların kişiliklerinin de bu spor dalının başarısında kilit rol oynadığı görüldü.

Araştırmaya 7 ülkeden 7 bin taraftar katıldı

Bu çalışmanın bir parçası olarak, Visa tarafından yedi ülkede 7 bin taraftar üzerinde yapılan araştırma önemli bulguları ortaya koydu:

Kadın futbolu taraftarlarının yarısından fazlası (yüzde 53), bu spor dalına son üç yılda ilgi duymaya başladı. Taraftarlık oranı 18 ila 24 yaş grubunda yüzde 62'ye yükseldi.

Taraftarların yarıya yakını (yüzde 44) önümüzdeki üç yıl içinde kadın futboluyla daha yakın etkileşime geçmeyi bekliyor.

Her 10 taraftardan 7’si (yüze 70) markaların sporun görünürlüğünü artırmaya yardımcı olduğuna inanırken, üçte ikisi de (yüzde 67) markaların bu sporun gelişimi için gerekli olduğunu düşünüyor.

Özellikle Birleşik Krallık’ta kadın futbolu taraftarlarının nüfusun geneline kıyasla daha yüksek satın alma gücüne sahip olduğu ve spor ürünlerine yüzde 71, eğlenceye ise yüzde 41 daha fazla harcama yaptığı dikkat çekiyor.

Visa’nın araştırmasından elde edilen bulgular, kadın futbolunun çok hızlı bir şekilde büyüdüğünü de ortaya koyuyor. İngiltere'nin en üst düzey kadın futbol liginde ortalama maç katılımı son üç sezonda üçe katlanırken, 2024'te 'UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi' için yapılan internet aramalarının sayısının da son beş yılın en yüksek seviyesine ulaştığı gözlemleniyor.

“Oluşturduğumuz zemini daha ileriye taşımaya kararlıyız”

Araştırmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Visa Güney Avrupa Pazarlama Başkanı Birim Gönülşen, "Kadın futboluna eşik atlatacak çok önemli bir dönüm noktasında olduğumuza inanıyoruz. Visa olarak, kadın futbolunda önemli bir zemin oluşturulmasına katkıda bulunduk ve şimdi bu hareketi daha da ileriye taşımaya kararlıyız. Kadın futbolu dünya çapında rekorlar kırmaya ve taraftarların kalplerini fethetmeye devam ederken, yeni araştırmamız, bu spor dalında ortaya çıkarılabilecek büyük bir potansiyele işaret ediyor." dedi.

Kadın futboluna 15 yılı aşkın süredir destek veriyor

15 yılı aşkın süredir kadın futbolunun büyümesine destek veren Visa, 2018 yılında UEFA Kadın Futbolunun dünyadaki ilk bağımsız sponsoru oldu. Kadın futbolunun gelişiminde oyuncuların profesyonelleşmesinin de kilit rol oynadığının bilinciyle, Team Visa ve 2021’de kadın futbolcuları desteklemek amacıyla yürütülen İkinci Yarı programları aracılığıyla sporculara saha içinde ve dışında kendilerini geliştirmek için ihtiyaç duydukları araçları, kaynakları ve desteği sağladı.

Visa'nın kadın futboluna olan bağlılığı, sahip olduğu teknoloji aracılığıyla taraftar deneyimini geliştirmeye kadar uzanıyor. Dijital dünyaya meraklı taraftarların sayısı giderek artarken, Visa, tüm satış noktalarında sorunsuz ve güvenli ödeme deneyimleri sunma hedefiyle yola devam ediyor. Çevrim içi spor yayın platformu aboneliklerinden fiziki bilet alımlarına, maçı tribünde izlemekten ve takım logolu ürün alımlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede Visa, kadın futbolu taraftarlarına hızlı, güvenli ve kolay bir deneyim sunuyor.