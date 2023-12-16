Voleybolda tarihi gün: FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda finalin adı VakıfBank - Eczacıbaşı
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası yarı finalinde Çin'in Tianjin Bohai Bank ekibini 3-0 yenerek finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu.
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FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Eczacıbaşı Dynavit’in rakibi belli oldu.
Çin'in Hangzhou kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonanın finalinde Eczacıbaşı'nın rakibi V. Bank oldu. Final maçı yarın TSİ 14.30’da oynanacak.
Eczacıbaşı Dynavit de, yarı finalde Brezilya'dan Dentil Praia Clube ekibini 3-1 yenerek finale yükselmişti.