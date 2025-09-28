Volkan Demirel açıkladı: Fenerbahçe'den resmi teklif aldı mı?

Volkan Demirel, Fenerbahçe’nin teknik direktör gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Demirel, NOW Spor YouTube kanalında katıldığı yayında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’la yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı.

Konuya ilişkin Demirel, “Dışarıda, tanıdık, eş dost herkes benim camianın içinde olmamı istiyor. Bu benim için gurur verici bir şey. Ben hiçbir zaman böyle bir talepte bulunmam. Tabii ki hedefim orası. Çalışmamla, azmimle, kafamdakilerle bir gün orayı gelip en kıymetli şeyi vermek istiyorum. Hiçbir zaman öyle bir talebim olmayacak. İhtiyaç duyulursa biz her zaman görev almaya hazırız. Böyle bir talepte bulunmadım ve hiçbir zaman da bulunmayacağım. Beni layık görürlerse, çağırırlarsa konum neresi gösterilirse elimizden geleni yapmaya çalışırız” dedi.

Demirel sözlerine şöyle devam etti:

“Resmi teklif almadım. Sadettin başkanla seçim öncesinde ve seçildikten sonraki süreçte akşam saatlerinde dertleşmemiz oluyor. Fikir alışverişlerimiz. Başkanın kafasında benimle ilgili bir tasarruf var. Ama tabii ki ben ‘Başkanım beni nereye düşünürsünüz?’ diye sormam. Bu benim soracağım bir soru değil, başkanın vereceği bir karar. Başkanın benimle ilgili bir tasarrufu varsa en iyi yere, en iyi konuma getireceğine düşünüyorum. Öyle bir şartım ve kaidem de yok. Seçim öncesinde de seçim sonrasında da konuştum. Böyle yaptım diye ben bir yerde olacağım diye bir durum yok. Tamamen başkanımızın ve yönetimimizin vereceği bir karar. Verilen her karara saygı duyarım.”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’ya destek olunması gerektiğini belirten Demirel, “Şu anda takımın bir hocası var. Ben hocayla devam edilmesi görüşündeyim. Yönetim değişmiş, başkan değişmiş. Oyuncular ne olacağını görmek istiyor. Hocaya biraz şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Her dakika hoca değiştiren bir takım olmasına gerek yok Fenerbahçe’nin. Herkes Zagreb maçından sonra böyle bir düşünceye girdi ama hocayla devam edilmesi en doğru karar gibi gözüküyor. En azından milli takım arasına kadar devam edilmeli” açıklamasında bulundu.