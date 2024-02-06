Volkan Demirel'den Christian Atsu paylaşımı

Hatayspor futbolcusu Christian Atsu Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybetmişti. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Atsu için yaptığı paylaşımda "Asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Atsu’nun depremden önceki akşam oynanan maçta attığı golün videosunu paylaşan Volkan Demirel, şu mesajı yayınladı:

* Ondan aldığımız son hediye. Depremden hemen önce gelen bu gol, saf sevinç ve umudu simgeliyor. Fakat sonrasında yaşanan deprem, Atsu’yu, Taner hocamızı ve birçok sevdiğimizi bizden aldı. Şimdi, onların aramızdan ayrılışlarının, Hatay’ın ve 10 ilimizin uğradığı büyük kaybın bir yılı geride kaldı. Büyük bir sevgi ve rahmetle anıyoruz. Asla unutmayacağız.

Hatayspor'da Ganalı futbolcu Christian Atsu, sportif direktör Taner Savut, altyapı kaleci antrenörü Hüseyin Danahaliloğlu, 14-15 yaş altı futbolcuları Fatin Can ile Hamza Sürer, malzeme sorumlusu Onur Akdeniz ve mutfak çalışanı Suzan Berber, depremlerde hayatını kaybetmişti.