  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması: "O isim gelirse ben de gelirim"
Takip Et

Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması: "O isim gelirse ben de gelirim"

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merakla beklenirken, masadaki isimlerden birisi olduğu iddia edilen Volkan Demirel'den çok çarpıcı açıklamalar geldi. Adayını açıklayan Demirel, "O göreve gelirse yanında olmaya hazırım. Onun dışında başka bir kimsenin yanında olmam" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması: "O isim gelirse ben de gelirim"
Takip Et

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon büyük umutlarla anlaşma sağladığı teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde beklediği başarıyı elde edemedi. Bu sezona da iyi başlangıç yapamayan ve Şampiyonlar Ligi hayaline veda eden sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adam ile yollarını ayırdı.

Jose Mourinho dün ülkesi Portekiz'e dönerken, boşalan koltuğa kimin oturacağı tartışma konusu oldu. Sarı lacivertlilerin efsane kalecisi ve adı Fenerbahçe teknik direktörlüğü için geçen Volkan Demirel’den çarpıcı bir çıkış geldi.

"Fenerbahçe'nin başına geleceğim"

NOW'a konuşan Volkan Demirel yaptığı açıklamada "Fenerbahçe için her zaman elimi taşın altına koyarım. Bir gün mutlaka Fenerbahçe'nin başına geleceğim. Fenerbahçe'den hiçbir yönetici benimle temasa geçmedi" dedi.

"Teknik direktör olursa, yanındayım"

En doğru adayın Aykut Kocaman olduğunu belirten Volkan Demirel, ses getirecek ifadeler kullandı.

Demirel, "Eğer Aykut Kocaman göreve gelirse, yanında olmaya hazırım! Onun dışında başka bir kimsenin yanında olmam! Teknik direktör olursa, yanındayım! Bu benim fikrim, ona çok güvenirim. Her hafta onunla konuşurum ama bu konular hakkında konuşmadık" dedi.

İsmail Kartal açıklaması

Öte yandan Volkan Demirel, "Bence yerli bir isim gelmesi lazım. Jose Mourinho geldi ve olmadı. Daha ötesi mi var? İsmail Hoca'ya çok saygı duyuyorum. Üç kere geldi ve gitti. Yine seçim var, sonra yine gidecek mi? Bunu kabul ederek mi geliyor?" ifadelerini kullandı.

Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 31 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 31 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Emekli promosyonları 1 Eylül'de güncellenecek! En yüksek promosyon ne kadar olacak? İşte rakamlar...Emekli promosyonları 1 Eylül'de güncellenecek! En yüksek promosyon ne kadar olacak? İşte rakamlar...Ekonomi
Tarımda yeni dönem: İşlenmeyen tarım arazileri sezonluk kiraya çıkarılıyorTarımda yeni dönem: İşlenmeyen tarım arazileri sezonluk kiraya çıkarılıyorEkonomi
Kredi garanti kurumlarına sağlanan hazine desteğinde değişiklikKredi garanti kurumlarına sağlanan hazine desteğinde değişiklikEkonomi

 

Spor
Uğurcan Çakır, Galatasaray'a transfer oldu
Uğurcan Çakır, Galatasaray'a transfer oldu
Fenerbahçe Marco Asensio'yu resmen duyurdu
Fenerbahçe Marco Asensio'yu resmen duyurdu
TFF'den liglerin statüsünde değişiklik: Açıklama yapıldı
TFF'den liglerin statüsünde değişiklik: Açıklama yapıldı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 4'te 4 yaptı! Grubu ilk ikide bitirdi
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 4'te 4 yaptı! Grubu ilk ikide bitirdi
12 Dev Adam Estonya'yı 20 sayı farkla devirdi: 4'te 4 yaptı
12 Dev Adam Estonya'yı 20 sayı farkla devirdi: 4'te 4 yaptı
Beşiktaş’tan Jean Onana açıklaması! Yeni takımı belli oldu
Beşiktaş’tan Jean Onana açıklaması! Yeni takımı belli oldu