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Volkan Demirel'den istifa kararı

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel'in, yönetime istifasını verdiği ileri sürüldü.

Haber Merkezi
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Volkan Demirel'den istifa kararı
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Süper Lig'de 18. sırada yer alan Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel'in, istifa kararı aldığı belirtildi. 42 yaşındaki çalıştırıcının istifasını yönetime sunduğu bildirildi.

Demirel'le ilgili son kararı yönetimin vermesi bekleniyor.

Demirel, geçen hafta oynanan ve 2-1 kaybettikleri Başakşehir maçının ardından istifa ile ilgili şunları söylemişti:

"Tribünler bağırıyor, haklılar. Yorumlar yapılıyor, haklılar. İstifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı. Neden olmadığını yeri gelince konuşuruz. 'Git' derlerse giderim hiç sorun değil."

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