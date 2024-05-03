Volkan Demirel'den istifa kararı

Süper Lig'de 18. sırada yer alan Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel'in, istifa kararı aldığı belirtildi. 42 yaşındaki çalıştırıcının istifasını yönetime sunduğu bildirildi.

Demirel'le ilgili son kararı yönetimin vermesi bekleniyor.

Demirel, geçen hafta oynanan ve 2-1 kaybettikleri Başakşehir maçının ardından istifa ile ilgili şunları söylemişti:

"Tribünler bağırıyor, haklılar. Yorumlar yapılıyor, haklılar. İstifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı. Neden olmadığını yeri gelince konuşuruz. 'Git' derlerse giderim hiç sorun değil."