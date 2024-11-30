Wanda Nara ile boşanıyorlar: Mauro Icardi Buenos Aires'te mahkemeye çıktı

Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. İkili arasındaki bağları koparan Wanda Nara, Arjantin'de Mauro Icardi'ye boşanma davası açmıştı.

Galatasaray'ın Arjantinli oyuncusu Icardi, Arjantinli model Wanda Nara ile tartışmalı boşanmalarına ilişkin devam eden hukuki ihtilafın bir parçası olarak psikolojik değerlendirmelerden geçmek üzere Buenos Aires'teki şehir adliyesine geldi.

2022'de de ilişkileri sona ermeye yaklaşan çift, 2023 yılında barışmıştı. Wanda Nara'nın rapçi L-Gante ile yeni bir ilişkiye başladığı ortaya çıktı, çift yollarını ayırdı ancak ikili arasındaki gerilim hiç bitmedi. Icardi'nin de boşanma davasını yürüten ceza avukatı Angela Burgos ile yeni bir ilişkiye başladığı iddia ediliyor.